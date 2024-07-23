В Сумской области ликвидировали пожар после российского удара по критической инфраструктуре

Спасатели потушили пожар, возникший 23 июля после российского авиаудара по объекту критической инфраструктуры в Сумской области.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "23 июля враг нанес авиационный удар по объекту критической инфраструктуры Шосткинской общины. Кроме значительных разрушений возник масштабный пожар.

Реклама:

К месту происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС и начали тушение. Пожарная нагрузка была очень высокой. Используя значительные силы и средства, спасателям удалось ликвидировать пожар".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на 23 июля враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады.

В Минэнерго сообщили, что российская атака привела к обесточиванию нескольких подстанций и присоединенных к ним потребителей в Сумской и Черниговской областях.