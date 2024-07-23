Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Сумской области ликвидировали пожар после российского удара по критической инфраструктуре

Татьяна ОлейникВторник, 23 июля 2024, 19:38
В Сумской области ликвидировали пожар после российского удара по критической инфраструктуре
скриншот из видео ГСЧС

Спасатели потушили пожар, возникший 23 июля после российского авиаудара по объекту критической инфраструктуры в Сумской области.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "23 июля враг нанес авиационный удар по объекту критической инфраструктуры Шосткинской общины. Кроме значительных разрушений возник масштабный пожар.

Реклама:

К месту происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС и начали тушение. Пожарная нагрузка была очень высокой. Используя значительные силы и средства, спасателям удалось ликвидировать пожар".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на 23 июля враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады.

В Минэнерго сообщили, что российская атака привела к обесточиванию нескольких подстанций и присоединенных к ним потребителей в Сумской и Черниговской областях.

Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
Сумская область
Ночью россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Сумщине – ОВА
На громаду Сумщины россияне за сутки сбросили 17 мин
Россияне атаковали дроном комбайн на Сумщине: есть погибший и раненый
Последние новости
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: