В Сумской области ликвидировали пожар после российского удара по критической инфраструктуре
Спасатели потушили пожар, возникший 23 июля после российского авиаудара по объекту критической инфраструктуры в Сумской области.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "23 июля враг нанес авиационный удар по объекту критической инфраструктуры Шосткинской общины. Кроме значительных разрушений возник масштабный пожар.
К месту происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС и начали тушение. Пожарная нагрузка была очень высокой. Используя значительные силы и средства, спасателям удалось ликвидировать пожар".
Что предшествовало:
В ночь на 23 июля враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады.
В Минэнерго сообщили, что российская атака привела к обесточиванию нескольких подстанций и присоединенных к ним потребителей в Сумской и Черниговской областях.