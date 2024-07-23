Росіяни атакували Кіндійку на Херсонщині, поранений 69-річний чоловік
Вівторок, 23 липня 2024, 20:05
Російська армія увечері 23 липня атакувала з безпілотника селище Кіндійка неподалік Херсона, внаслідок цього постраждав чоловік.
Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко
Пряма мова: "69-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Реклама:
Армія РФ атакувала Кіндійку з безпілотника близько години тому".
Деталі: За даними Мрочка, потерпілий перебуває у лікарні, на момент ворожої атаки він був на вулиці.