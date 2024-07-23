Росіяни атакували Кіндійку на Херсонщині, поранений 69-річний чоловік

Російська армія увечері 23 липня атакувала з безпілотника селище Кіндійка неподалік Херсона, внаслідок цього постраждав чоловік.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "69-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги.

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Армія РФ атакувала Кіндійку з безпілотника близько години тому".

Деталі: За даними Мрочка, потерпілий перебуває у лікарні, на момент ворожої атаки він був на вулиці.