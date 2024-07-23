Россияне атаковали Киндийку на Херсонщине, ранен 69-летний мужчина

Российская армия вечером 23 июля атаковала с беспилотника поселок Киндийка недалеко от Херсона, в результате этого пострадал мужчина.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Прямая речь: "69-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение ноги.

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Армия РФ атаковала Киндийку из беспилотника около часа назад".

Детали: По данным Мрочко, потерпевший находится в больнице, на момент вражеской атаки он был на улице.