Відступ 125-ї бригади на Харківщині: ДБР почало "смикати" командування прямо з позицій

Державне бюро розслідувань почало "смикати" командування 125-ї бригади ТРО, яка відступила в перші дні повторного наступу росіян на Харківщину, ще в той момент, коли воно перебувало на позиціях впродовж 10-15 травня.

Джерело: інтерв’ю УП з екскомбригом 125-ї бригади ТРО, генерал-лейтенантом Артуром Горбенком

Пряма мова Горбенка: "З 10 по 15 травня бригада ще вела бойові дії, і я керував діями своїх підрозділів, але в цей час ДБР уже починає дьоргати мене, моїх офіцерів, підлеглих, солдат, сержантів з батальйонів, які ведуть бойові дії та знаходяться на передньому краї… Я вважаю, що це неправильно.

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Плюс, не пам'ятаю, якого числа було призначено службове розслідування, але 15 травня вже був наказ про звільнення мене з посади. Без пояснень, без роз'яснень! Розслідування тільки почалося, ДБР працює, а командир бригади уже звільнений з посади і призначений у резерв командувача".

Деталі: Після 15 травня Горбенку надійшло розпорядження передати чотири батальйони, які були в нього в підпорядкуванні (два своїх і два з інших підрозділів), іншим бригадам – 42-ій і 92-ій. Самого Горбенка та управління бригади – приблизно 30 людей, залишили на два тижні в Харкові, де періодично викликали на допити.

Пряма мова Горбенка: "Уявіть собі: іде війна, купа проблем, офіцерів не вистачає, а тут ціле керівництво бригади практично два тижні сидить, нічого не робить у Харкові. Я вважаю, що це неправильно. Нас повинні були відправити з управлінням бригади, я так думаю, до своїх підрозділів, а шановні розслідувачі мали прибувати до нас і там з нами працювати.

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Тут за пару десятків кілометрів – війна, ідуть бойові дії, а ми сидимо… Для мене як командира бригади це, чесно кажучи, було принизливо".

Передісторія: Наприкінці травня з матеріалів Судового реєстру стало відомо, що ДБР розслідує дії командування 125-ї бригади ТРО та прикомандированих їй підрозділів за те, що вони нібито не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу.