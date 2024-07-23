Отступление 125-й бригады на Харьковщине: ГБР начало "дергать" командование прямо с позиций

Государственное бюро расследований начало "дергать" командование 125-й бригады ТРО, которая отступила в первые дни повторного наступления россиян на Харьковщину, еще в тот момент, когда оно находилось на позициях в течение 10-15 мая.

Источник: интервью УП с экс-комбригом 125-й бригады ТРО, генерал-лейтенантом Артуром Горбенко

Прямая речь Горбенко: "С 10 по 15 мая бригада еще вела боевые действия, и я руководил действиями своих подразделений, но в это время ГБР уже начинает дергать меня, моих офицеров, подчиненных, солдат, сержантов из батальонов, которые ведут боевые действия и находятся на переднем крае... Я считаю, что это неправильно.

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Плюс, не помню, какого числа было назначено служебное расследование, но 15 мая уже был приказ об увольнении меня с должности. Без объяснений, без разъяснений! Расследование только началось, ГБР работает, а командир бригады уже уволен с должности и назначен в резерв командующего".

Детали: После 15 мая Горбенко поступило распоряжение передать четыре батальона, которые были у него в подчинении (два своих и два из других подразделений), другим бригадам – 42-й и 92-й. Самого Горбенко и управление бригады – примерно 30 человек, оставили на две недели в Харькове, где периодически вызывали на допросы.

Прямая речь Горбенко: "Представьте себе: идет война, куча проблем, офицеров не хватает, а тут целое руководство бригады практически две недели сидит, ничего не делает в Харькове. Я считаю, что это неправильно. Нас должны были отправить с управлением бригады, я так думаю, в свои подразделения, а уважаемые расследователи должны были прибывать к нам и там с нами работать.

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Здесь за пару десятков километров – война, идут боевые действия, а мы сидим... Для меня, как командира бригады, это, честно говоря, было унизительно".

Предыстория: В конце мая из материалов Судебного реестра стало известно, что ГБР расследует действия командования 125-й бригады ТРО и прикомандированных ей подразделений за то, что они якобы не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере позиций, военной техники и личного состава.