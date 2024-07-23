Окупанти обстріляли Донеччину з різної зброї: вбили 2 цивільних, ще 6 поранили
Вівторок, 23 липня 2024, 21:52
Російська армія 23 липня обстріляла Донецьку область, в результаті цього двоє людей загинули, шість отримали поранення.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 23 липня 2024 року, о 17:20, війська РФ обстріляли м. Лиман. Засоби ураження поцілили по житловому кварталу, де загинули двоє місцевих жителів 58 та 66 років.
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Також зазнали поранень середнього ступеня тяжкості двоє жінок 50 і 74 років та 51-річний чоловік. Попередньо, армія держави-агресора використала "Іскандер".
Деталі: Крім того, о 18:00 російські війська "FPV-дроном" атакували Новогродівську ОТГ. На автошляху травмували трьох цивільних віком від 49 до 68 років.