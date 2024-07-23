Окупанти обстріляли Донеччину з різної зброї: вбили 2 цивільних, ще 6 поранили

Російська армія 23 липня обстріляла Донецьку область, в результаті цього двоє людей загинули, шість отримали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 23 липня 2024 року, о 17:20, війська РФ обстріляли м. Лиман. Засоби ураження поцілили по житловому кварталу, де загинули двоє місцевих жителів 58 та 66 років.

Реклама:

фото - донецька обласна прокуратура

Також зазнали поранень середнього ступеня тяжкості двоє жінок 50 і 74 років та 51-річний чоловік. Попередньо, армія держави-агресора використала "Іскандер".

фото - донецька обласна прокуратура

Деталі: Крім того, о 18:00 російські війська "FPV-дроном" атакували Новогродівську ОТГ. На автошляху травмували трьох цивільних віком від 49 до 68 років.