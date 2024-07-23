Оккупанты обстреляли Донбасс из разного оружия: убили 2 гражданских, еще 6 ранили

Российская армия 23 июля обстреляла Донецкую область, в результате этого два человека погибли, шесть получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 23 июля 2024 года, в 17:20, войска РФ обстреляли г. Лиман. Средства поражения попали в жилой квартал, где погибли двое местных жителей 58 и 66 лет.

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фото - Донецкая областная прокуратура

Также получили ранения средней степени тяжести две женщины 50 и 74 лет и 51-летний мужчина. Предварительно армия государства-агрессора использовала "Искандер".

фото - Донецкая областная прокуратура

Детали: Кроме того, в 18:00 российские войска "FPV-дроном" атаковали Новогродовскую ОТГ. На автодороге травмировали троих гражданских возрастов от 49 до 68 лет.