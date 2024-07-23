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Умєров у розмові з Остіном наголосив на терміновості скасування заборон на далекобійні удари

Тетяна ОлійникВівторок, 23 липня 2024, 22:57
Умєров у розмові з Остіном наголосив на терміновості скасування заборон на далекобійні удари
Фото з соцмереж Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умеров обговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном ситуацію на фронті і нагальні потреби українських воїнів на полі бою.

Джерело: Умєров у соцмережі Х

Пряма мова Умєрова: "Сьогодні у мене відбулася продуктивна розмова з моїм американським колегою Ллойдом Остіном. Ми обговорили останні події на фронті та нагальні потреби на полі бою. Я ще раз підкреслив важливість і терміновість скасування заборон на далекобійні удари".

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Деталі: Він підкреслив, що Україна повинна мати право знищувати російські аеродроми, з яких бойові літаки бомбардують українські міста і критично важливу інфраструктуру.

Теми: МіноборониСШАУмєров Рустем
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