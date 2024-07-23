Умеров в разговоре с Остином отметил срочность отмены запретов на дальнобойные удары
Вторник, 23 июля 2024, 22:57
Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином ситуацию на фронте и насущные потребности украинских воинов на поле боя.
Источник: Умеров в соцсети Х
Прямая речь Умерова: "Сегодня у меня состоялся продуктивный разговор с моим американским коллегой Ллойдом Остином. Мы обсудили последние события на фронте и насущные потребности на поле боя. Я еще раз подчеркнул важность и срочность отмены запретов на дальнобойные удары".
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Детали: Он подчеркнул, что Украина должна иметь право уничтожать российские аэродромы, с которых боевые самолеты бомбардируют украинские города и критически важную инфраструктуру.