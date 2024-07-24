В окупованому Мелітополі було чути серію вибухів

Вночі 24 липня в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів.

Джерело: РІА-Мелітополь, колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, російське пропагандистське видання ТАСС, місцеві пабліки

Деталі: Канал РІА-Мелітополь написав, що жителі окупованого Мелітополя повідомляють про звуки вибухів у різних районах міста.

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Дослівно РІА-Мелітополь: "По місту вже мчаться автівки із сигналізацією".

"Постійні звуки дронів, один за одним літають".

Деталі: російські пропагандисти теж повідомили про вибухи в Мелітополі та звуки безпілотників.

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Рогов написав, що російська ППО нібито відпрацювала по українських безпілотниках, які летіли в бік регіонів РФ.

За його словами, відпрацювань було не менше чотирьох.