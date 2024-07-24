В окупованому Мелітополі було чути серію вибухів
Вночі 24 липня в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів.
Джерело: РІА-Мелітополь, колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, російське пропагандистське видання ТАСС, місцеві пабліки
Деталі: Канал РІА-Мелітополь написав, що жителі окупованого Мелітополя повідомляють про звуки вибухів у різних районах міста.
Дослівно РІА-Мелітополь: "По місту вже мчаться автівки із сигналізацією".
"Постійні звуки дронів, один за одним літають".
Деталі: російські пропагандисти теж повідомили про вибухи в Мелітополі та звуки безпілотників.
Рогов написав, що російська ППО нібито відпрацювала по українських безпілотниках, які летіли в бік регіонів РФ.
За його словами, відпрацювань було не менше чотирьох.