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В оккупированном Мелитополе была слышна серия взрывов

Ольга ГлущенкоСреда, 24 июля 2024, 01:16
В оккупированном Мелитополе была слышна серия взрывов
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Ночью 24 июля в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов.

Источник: РИА-Мелитополь, коллаборант Владимир Рогов, который руководит оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, российское пропагандистское издание ТАСС, местные паблики

Детали: Канал РИА-Мелитополь написал, что жители оккупированного Мелитополя сообщают о звуках взрывов в разных районах города.

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Дословно РИА-Мелитополь: "По городу уже мчатся машины с сигнализацией".

"Постоянные звуки дронов, один за другим летают".

Детали: российские пропагандисты тоже сообщили о взрывах в Мелитополе и звуках беспилотников.

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Рогов написал, что российская ПВО якобы отработала по украинским беспилотникам, которые летели в сторону регионов РФ.

По его словам, отработок было не менее четырех.

Темы: Мелитопольоккупациявзрывбеспилотники
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