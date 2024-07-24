В оккупированном Мелитополе была слышна серия взрывов
Ночью 24 июля в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов.
Источник: РИА-Мелитополь, коллаборант Владимир Рогов, который руководит оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, российское пропагандистское издание ТАСС, местные паблики
Детали: Канал РИА-Мелитополь написал, что жители оккупированного Мелитополя сообщают о звуках взрывов в разных районах города.
Дословно РИА-Мелитополь: "По городу уже мчатся машины с сигнализацией".
"Постоянные звуки дронов, один за другим летают".
Детали: российские пропагандисты тоже сообщили о взрывах в Мелитополе и звуках беспилотников.
Рогов написал, что российская ПВО якобы отработала по украинским беспилотникам, которые летели в сторону регионов РФ.
По его словам, отработок было не менее четырех.