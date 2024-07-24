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Окупанти завдали ударів по Харкову, є загиблий

Ольга Глущенко Середа, 24 липня 2024, 05:20
Окупанти завдали ударів по Харкову, є загиблий
наслідки ворожих ударів по Харкову у травні, фото: ДСНС

Мер Харкова Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов повідомили про вибухи в Харкові, у результаті ворожих атак загинула щонайменше одна людина, також є постраждалі.

Джерело: Терехов у telegram, Синєгубов у telegram

Пряма мова Терехова: "У Харкові було чутно вибух".

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Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдають ударів по Харкову".

Деталі: О 5:35 Синєгубов повідомив про повторні вибухи в Харкові.

Пряма мова Синєгубова: "Близько 05:00 год окупанти вдарили по Малоданилівській громаді.

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Є загорання цивільної будівлі.

Інформація щодо потерпілих уточнюється".

"За уточненими даними, один цивільний чоловік зазнав поранень. Без госпіталізації".

Пряма мова Терехова: "Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється".

"Щодо другого прильоту – удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби.

Попередньо Харків сьогодні окупанти обстрілювали ракетами С-300".

Деталі: О 6:13 Синєгубов повідомив, що в Харкові зафіксовані удари за кількома адресами. Горить приватний будинок.

Оновлено: Після 7 ранку Синєгубов уточнив інформацію про наслідки ударів окупантів по Харкову та району.

Пряма мова "Синєгубова: 5:15. Ворог вдарив по Немишлянському району. Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше 5 автомобілів. Без постраждалих.

5:25. За іншою адресою є влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа. За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив ракетами, тип встановлюється.

Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив "Шахедом". Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії".

Теми: Харківвибухвійна
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