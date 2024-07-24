Оккупанты наносят удары по Харькову, есть погибший

последствия вражеских ударов по Харькову в мае, фото: ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов сообщили о взрывах в Харькове, в результате вражеских атак погиб, по меньшей мере, один человек, также есть пострадавшие.

Источник: Терехов в telegram, Синегубов в telegram

Прямая речь Терехова: "В Харькове был слышен взрыв".

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Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары по Харькову".

Детали: В 5:35 Синегубов сообщил о повторных взрывах в Харькове.

Прямая речь Синегубова: "Около 05:00 ч оккупанты ударили по Малоданиловской громаде.

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Есть возгорание гражданского здания.

Информация о пострадавших уточняется".

"По уточненным данным, один гражданский мужчина получил ранения. Без госпитализации".

Прямая речь Терехова: "Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется".

"Относительно второго прилета – удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы.

Предварительно Харьков сегодня оккупанты обстреливали ракетами С-300".

Детали: В 6:13 Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксированы удары по нескольким адресам. Горит частный дом.

Обновлено: После 7 утра Синегубов уточнил информацию о последствиях ударов оккупантов по Харькову и району.

Прямая речь "Синегубова: 5:15. Враг ударил по Немышлянскому району. Повреждены нежилое здание, по меньшей мере 5 автомобилей. Без пострадавших.

5:25. По другому адресу есть попадание в частный жилой дом. Возник пожар. По предварительным данным правоохранителей, враг ударил ракетами, тип устанавливается.

Около 5:00 по Малоданиловской общине враг ударил "Шахедом". Возник пожар в конюшне, пострадали двое гражданских мужчин, медики оказали помощь на месте.

Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской агрессии".