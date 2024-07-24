Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Оккупанты наносят удары по Харькову, есть погибший

Ольга ГлущенкоСреда, 24 июля 2024, 05:20
Оккупанты наносят удары по Харькову, есть погибший
последствия вражеских ударов по Харькову в мае, фото: ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов сообщили о взрывах в Харькове, в результате вражеских атак погиб, по меньшей мере, один человек, также есть пострадавшие.

Источник: Терехов в telegram, Синегубов в telegram

Прямая речь Терехова: "В Харькове был слышен взрыв".

Реклама:

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары по Харькову".

Детали: В 5:35 Синегубов сообщил о повторных взрывах в Харькове.

Прямая речь Синегубова: "Около 05:00 ч оккупанты ударили по Малоданиловской громаде.

ВИДЕО ДНЯ

Есть возгорание гражданского здания.

Информация о пострадавших уточняется".

"По уточненным данным, один гражданский мужчина получил ранения. Без госпитализации".

Прямая речь Терехова: "Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется".

"Относительно второго прилета – удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы.

Предварительно Харьков сегодня оккупанты обстреливали ракетами С-300".

Детали: В 6:13 Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксированы удары по нескольким адресам. Горит частный дом.

Обновлено: После 7 утра Синегубов уточнил информацию о последствиях ударов оккупантов по Харькову и району.

Прямая речь "Синегубова: 5:15. Враг ударил по Немышлянскому району. Повреждены нежилое здание, по меньшей мере 5 автомобилей. Без пострадавших.

5:25. По другому адресу есть попадание в частный жилой дом. Возник пожар. По предварительным данным правоохранителей, враг ударил ракетами, тип устанавливается.

Около 5:00 по Малоданиловской общине враг ударил "Шахедом". Возник пожар в конюшне, пострадали двое гражданских мужчин, медики оказали помощь на месте.

Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской агрессии".

Темы: Харьковвзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Над Украиной сбили ракету и 7 из 8 "Шахедов"

ISW: Иран и КНДР предоставляют России летальную помощь для войны в Украине

Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета

Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны

Все новости...
DeepState: Россияне оккупировали Песчаное
Враг пытается окружить часть группировки Сил обороны под Прогрессом – DeepState
Россияне ночью ударили по Херсону – убили пожилую женщину
Оккупанты атаковали "Шахедами" Измаил – повредили портовую инфраструктуру и дом: 3 раненых
Последние новости
11:50
Суд оштрафовал фирму, которая не поставила Киевской ОВА форму для военных
11:39
Президент Финляндии об ударе по «Оленье»: Надо привыкать, что война приблизится к нам
11:30
Итальянский легкоатлет потерял кольцо на открытии Олимпиады: пришлось публично извиняться перед женой
11:23
В Польше отстранили комментатора Олимпиады из-за критики песни Леннона
11:10
видеоКолледж в центре Херсона горел после российского обстрела
11:02
Олимпиада-2024Париж-2024. День 2. Текстовая трансляция
11:00
Ученые нашли способ предсказать эффективность химиотерапии при раке кишечника
10:48
В Германии хотят отменить помощь украинцам, которые не работают
10:25
Трамп пообещал "любимым христианам", что после 2024 года "им не надо будет голосовать"
10:10
фотоЧеловеческий след на Луне: какие необычные вещи астронавты оставили на поверхности спутника Земли за 55 лет
Все новости...
Реклама:
Реклама: