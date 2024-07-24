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Окупанти атакували "Шахедами" Ізмаїл – пошкодили портову інфраструктуру і будинок: 3 поранених

Ірина БалачукСереда, 24 липня 2024, 08:23
Окупанти атакували Шахедами Ізмаїл – пошкодили портову інфраструктуру і будинок: 3 поранених
Фото з Telegram Олега Кіпера

Російські загарбники уночі 24 липня атакували "Шахедами" місто Ізмаїл Одеської області, у результаті чого постраждала портова інфраструктура, житловий будинок, 3 людини дістали поранення.

Джерело: Ізмаїльська районна державна адміністрація у Facebook, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Дослівно РВА: "Уночі Росія знову атакувала Ізмаїльський район. У порушенні існуючих правил та звичаїв війни Росією умисно було здійснено масований обстріл БПЛА дронами-камікадзе "Шахед", у результаті чого постраждала портова інфраструктура на території м. Ізмаїл".

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Фото з Facebook  Ізмаїльської рВА

Деталі: Також адміністрація повідомляє про влучання у житловий будинок і про 3 постраждалих.

"Внаслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в м. Ізмаїл, виникло часткове руйнування вікон, сходової клітини та фасадної частини 5-ти поверхового житлового будинку без послідуючого загорання. Загиблих немає. На жаль, є постраждалі – госпіталізовано 3 особи", – зазначили в РВА. 

 
Фото з Facebook  Ізмаїльської рВА

Деталі: На місцях працюють відповідні служби.

ВІДЕО ДНЯ

За словами голови Одеської ОВА, внаслідок обстрілу "відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури".

"Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", – повідомив Кіпер.

Теми: Одеська областьпортиШахед
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