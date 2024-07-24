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Оккупанты атаковали "Шахедами" Измаил – повредили портовую инфраструктуру и дом: 3 раненых

Ирина БалачукСреда, 24 июля 2024, 08:23
Оккупанты атаковали Шахедами Измаил – повредили портовую инфраструктуру и дом: 3 раненых
Фото из Telegram Олега Кипера

Российские захватчики ночью 24 июля атаковали "Шахедами" город Измаил Одесской области, в результате чего пострадала портовая инфраструктура, жилой дом, 3 человека получили ранения.

Источник: Измаильская районная государственная администрация в Facebook, глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Дословно РВА: "Ночью Россия снова атаковала Измаильский район. В нарушение существующих правил и обычаев войны Россией умышленно был осуществлен массированный обстрел БПЛА дронами-камикадзе "Шахед", в результате чего пострадала портовая инфраструктура на территории г. Измаил".

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ФОТО ИЗ FACEBOOK ИЗМАИЛЬСКОЙ РВА

Детали: Также администрация сообщает о попадании в жилой дом и о 3 пострадавших.

"В результате ночной атаки произошло попадание в жилой пятиэтажный дом в г. Измаил, возникло частичное разрушение окон, лестничной клетки и фасадной части 5-ти этажного жилого дома без последующего возгорания. Погибших нет. К сожалению, есть пострадавшие – госпитализированы 3 человека", – отметили в РВА. 

 
ФОТО ИЗ FACEBOOK ИЗМАИЛЬСКОЙ РВА

Детали: На местах работают соответствующие службы.

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По словам главы Одесской ОВА, в результате обстрела "произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры".

"Повреждены 3 грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС", – сообщил Кипер.

Темы: Одесская областьпортыШахед
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