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Росіяни влаштували навалу штурмів на Покровському напрямку: на фронті понад 150 боєзіткнень

Станіслав ПогоріловСереда, 24 липня 2024, 08:31
Росіяни влаштували навалу штурмів на Покровському напрямку: на фронті понад 150 боєзіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російські війська атакували 11 напрямків фронту, найбільше атак окупантів захисники відбили на Покровському напрямку, загалом на фронті відбулося 152 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до дев’яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де, за підтримки авіації, провів чотири атаки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував неподалік населених пунктів Північне та Залізне - провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське та Яснобродівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку окупанти здійснили невдалий штурм наших позицій біля Костянтинівки. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку успіху не мали три атаки росіян на лівобережжі річки Дніпро.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілюв з території РФ, зокрема, населені пункти Попівка, Волфине, Яструбине, Степок і Кіндратівка.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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