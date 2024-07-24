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Россияне устроили вал штурмов на Покровском направлении: на фронте более 150 боестолкновений

Станислав ПогориловСреда, 24 июля 2024, 08:31
Россияне устроили вал штурмов на Покровском направлении: на фронте более 150 боестолкновений
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские войска атаковали 11 направлений фронта, больше всего атак оккупантов защитники отбили на Покровском направлении, всего на фронте произошло 152 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

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На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до девяти. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле шести различных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг на Синьковке, где, при поддержке авиации, провел четыре атаки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отражено девять атак вблизи Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

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На Краматорском направлении украинские воины остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Васюковки, Орехово-Васильевки, Новомаркового, Часового Яра, Ивановского, Ступочек, Белой горы и Андреевки.

На Торецком направлении враг осуществил 18 атак. Усилия сосредоточивал неподалеку от населенных пунктов Северное и Железное - провел здесь почти 80 процентов от всех боестолкновений. Кроме того, штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка. Активно бомбил город Торецк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражена 41 атака в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское и Яснобродовка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Временском направлении оккупанты совершили неудачный штурм наших позиций у Константиновки. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении успеха не имели три атаки россиян на левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливал с территории РФ, в частности, населенные пункты Поповка, Волфино, Яструбино, Степок и Кондратовка.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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