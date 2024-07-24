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В Непале разбился самолет, известно о 18 погибших

Анастасия ПроцСреда, 24 июля 2024, 10:00
В Непале разбился самолет, известно о 18 погибших
Последствия авиакатастрофы. фото: Kathmandu Post

24 июля во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в столице Непала Катманду разбился самолет авиакомпании Saurya Airlines, на борту которого было 19 человек. Спасатели уже нашли тела восемнадцати погибших, командира самолета срочно доставили в больницу.

Источник: Kathmandu Post, ВВС

Детали: Сообщается, что авария произошла после того, как самолет, направлявшийся в Покхару, во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

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На борту самолета находились девятнадцать человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, на месте катастрофы нашли восемнадцать тел погибших. Командира самолета срочно доставили в больницу.

 
фото: ВВС

По словам очевидцев, которые приводит издание, самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, ударившись крылом о землю. После этого самолет вспыхнул и упал в ущелье на восточной стороне взлетно-посадочной полосы.

Возле аэропорта видны густые клубы дыма, сейчас полиция и пожарные проводят спасательные работы на месте аварии.

Темы: Непаллекарства
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