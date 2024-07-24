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Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ

Анастасія ПроцСереда, 24 липня 2024, 10:59
Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові завдяки безпілотникам-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури та території РФ.

Джерело: Сирський в інтервʼю The Guardian 

Деталі: Головком додав, що всі ці об’єкти були пов’язані з "військовою логістикою" і включали заводи, паливні склади та склади боєприпасів.

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Сирський нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського флоту РФ. 

"Це дійсно стало для них пасткою, а для деяких [кораблів] – могилою," – сказав головнокомандувач.

Також він додав, що Кремль був змушений "повністю вивести свої сили" з порту тимчасово окупованого Севастополя після низки українських атак.

Теми: СирськийбезпілотникиРосія
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