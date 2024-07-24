Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові завдяки безпілотникам-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури та території РФ.
Джерело: Сирський в інтервʼю The Guardian
Деталі: Головком додав, що всі ці об’єкти були пов’язані з "військовою логістикою" і включали заводи, паливні склади та склади боєприпасів.
Сирський нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського флоту РФ.
"Це дійсно стало для них пасткою, а для деяких [кораблів] – могилою," – сказав головнокомандувач.
Також він додав, що Кремль був змушений "повністю вивести свої сили" з порту тимчасово окупованого Севастополя після низки українських атак.