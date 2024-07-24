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Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ

Анастасия ПроцСреда, 24 июля 2024, 10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные благодаря беспилотникам-камикадзе большой дальности попали в около 200 объектов критической инфраструктуры и территории РФ.

Источник: Сырский в интервью The Guardian

Детали: Главком добавил, что все эти объекты были связаны с "военной логистикой" и включали заводы, топливные склады и склады боеприпасов.

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Сырский напомнил, что морские беспилотники потопили около трети Черноморского флота РФ.

"Это действительно стало для них ловушкой, а для некоторых [кораблей] - могилой", - сказал главнокомандующий.

Также он добавил, что Кремль был вынужден "полностью вывести свои силы" из порта временно оккупированного Севастополя после ряда украинских атак.

Темы: СырскийбеспилотникиРосcия
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