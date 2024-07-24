До ЗСУ приєдналися перші 7 жінок, які відбували покарання у в’язниці

Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення та уклали контракт зі Збройними силами України.

Джерело: заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, яку цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ".

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Деталі: Повідомляється, що кандидатки успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.

Загалом, з дня набрання чинності закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.

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