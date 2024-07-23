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Майже 4 тисячі звільнених в’язнів – у ЗСУ, серед них вже є поранені і загиблі

Ангеліна Страшкулич, Станіслав ПогоріловВівторок, 23 липня 2024, 15:06
Майже 4 тисячі звільнених в’язнів – у ЗСУ, серед них вже є поранені і загиблі
Фото: Getty Images

Секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що у Збройних силах уже служать 3,8 тисяч звільнених в’язнів, які підписали контракт із ЗСУ.

Джерело: Костенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "3,8 тисяч ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі".

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Деталі: За його словами, наразі попит на мобілізацію до Збройних сил України серед ув’язнених зменшився, бо основна частина вмотивованих людей уже вступили на службу.

Костенко вважає, що загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув‘язнених.

Окрім того, секретар оборонного парламентського комітету висловив думку, що необхідно створити можливість для мобілізації громадян, які перебувають у СІЗО. На його переконання, це дозволить залучити до служби ще більше людей.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Верховна Рада 8 травня ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.
  • До лав Сил оборони не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці.
  • Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

Теми: мобілізаціявійнаУкраїна
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