Кулеба в Китаї заявив, що Росія поки не готова вести переговори доброчесно

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Китаї провів переговори з міністром закордонних справ КНР Ван Ї, де розповів йому, що Україна готова вести переговори з РФ, але такої готовності немає з російського боку.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "Дмитро Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається".

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Деталі: Кулеба зустрівся з Ван Ї 24 липня в Гуанчжоу.

Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні миру: "Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою".

Кулеба заявив, що "російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави".

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Окремо він розповів Ван Ї про результати саміту миру в Швейцарії.

Кулеба також нагадав, що нещодавно Україна розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу.