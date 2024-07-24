Кулеба в Китае заявил, что Россия пока не готова вести переговоры добропорядочно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Китае провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, где рассказал ему, что Украина готова вести переговоры с РФ, но такой готовности нет с российской стороны.

Источник: МИД Украины

Дословно: "Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается".

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Детали: Кулеба встретился с Ван И 24 июля в Гуанчжоу.

Главной темой обсуждений стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении мира: "Убежден, что справедливый мир в Украине соответствует стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира является важной".

Кулеба заявил, что "российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет за собой новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости. Поэтому нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства".

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Отдельно он рассказал Ван И о результатах саммита мира в Швейцарии.

Кулеба также напомнил, что недавно Украина начала переговоры о вступлении в Европейский Союз.