Росія вдарила по офісу гуманітарної організації, яка розміновувала територію Харківщини

24 липня російські військові балістичною ракетою влучили по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD, який займається розмінуванням території Харківщини.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: У результаті атаки знищено фасад і перекриття на кількох поверхах. Пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації.

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фото: Харківська ОВА

Пряма мова: "Харківщина, на жаль, одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами областей, тому діяльність таких організацій, розвиток сфери гуманітарного розмінування є критично важливими для безпеки людей та функціонування приватного сектору.

фото: Харківська ОВА

Ми постійно працюємо над тим, щоб залучати якомога більше ініціатив, допомоги — всього, що пришвидшило б очищення території. Однак росіяни вкотре показали своє реальне ставлення до наших цивільних людей — обстрілявши тих, хто займається саме гуманітарною місією".