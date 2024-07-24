Россия ударила по офису гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины

24 июля российские военные баллистической ракетой попали по офису Швейцарского фонда противоминной деятельности FSD, который занимается разминированием территории Харьковщины.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: В результате атаки уничтожен фасад и перекрытия на нескольких этажах. Повреждены шесть автомобилей, которые использовали медики организации.

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Прямая речь: "Харьковщина, к сожалению, одна из самых загрязненных взрывоопасными предметами областей, поэтому деятельность таких организаций, развитие сферы гуманитарного разминирования являются критически важными для безопасности людей и функционирования частного сектора.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Мы постоянно работаем над тем, чтобы привлекать как можно больше инициатив, помощи - всего, что ускорило бы очистку территории.Однако россияне в очередной раз показали свое реальное отношение к нашим гражданским людям - обстреляв тех, кто занимается именно гуманитарной миссией".