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Румунія піднімала винищувачі F-16 через "Шахеди" над Дунаєм: шукатимуть уламки

Марія Ємець, Валентина РоманенкоСереда, 24 липня 2024, 13:10
Румунія піднімала винищувачі F-16 через Шахеди над Дунаєм: шукатимуть уламки
ілюстративне фото з соцмежі X

В ніч на 24 липня Румунія піднімала два літаки F-16 у зв’язку з атакою російських дронів-камікадзе на українські порти на Дунаї, які від румунської території місцями відділяє лише русло річки. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Міністерство оборони Румунії повідомило, що у зв’язку з черговою російською атакою по цілях на території України посилювали заходи з моніторингу повітряного простору. 

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"О 2:19 ранку два F-16 Повітряних сил Румунії вилетіли з авіабази у Борче для спостереження за ситуацією у повітряному просторі. Винищувачі повернулися на базу близько 4:20 ранку", -  йдеться у заяві.

У відомстві також оголосили, що відправлять команду в район селища Плауру, що на протилежному боці Дунаю біля Ізмаїла, на пошуки фрагментів збитих безпілотників, які потенційно могли впасти на території Румунії. Пошуки триватимуть протягом дня. 

Що передувало: Раніше повідомляли, що для населених пунктів у жудці Тульча, що навпроти Ізмаїла на румунському березі Дунаю, оголошували повітряну тривогу. 10 людей телефонували у службу надзвичайних ситуацій, злякавшись вибухів.

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Влада Ізмаїла повідомила, що внаслідок атаки постраждала портова інфраструктура, житловий будинок, 3 людини отримали поранення.

Як відомо, за час повномасштабної війни були випадки падіння уламків дронів на території Румунії, після перших таких інцидентів для селищ над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу. Окремі представники місцевої влади заявляли, що вважають ці сповіщення непотрібними. 

За результатами розслідування у Румунії дійшли висновку, що російські дрони падали на території країни "через випадковість". 

Теми: Румуніябезпілотникивійна
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