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Румыния поднимала истребители F-16 из-за "Шахедов" над Дунаем: будут искать обломки

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 24 июля 2024, 13:10
Румыния поднимала истребители F-16 из-за Шахедов над Дунаем: будут искать обломки
иллюстративное фото из соцсети X

В ночь на 24 июля Румыния поднимала два самолета F-16 в связи с атакой российских дронов-камикадзе на украинские порты на Дунае, которые от румынской территории местами отделяет лишь русло реки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Министерство обороны Румынии сообщило, что в связи с очередной российской атакой по целям на территории Украины усиливали меры по мониторингу воздушного пространства.

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"В 2:19 утра два F-16 Воздушных сил Румынии вылетели с авиабазы в Борче для наблюдения за ситуацией в воздушном пространстве. Истребители вернулись на базу около 4:20 утра", – говорится в заявлении.

В ведомстве также объявили, что отправят команду в район поселка Плауру, что на противоположной стороне Дуная возле Измаила, на поиски фрагментов сбитых беспилотников, которые потенциально могли упасть на территории Румынии. Поиски продлятся в течение дня.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что для населенных пунктов в жудке Тульча, что напротив Измаила на румынском берегу Дуная, объявляли воздушную тревогу. 10 человек звонили в службу чрезвычайных ситуаций, испугавшись взрывов.

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Власти Измаила сообщили, что в результате атаки пострадала портовая инфраструктура, жилой дом, 3 человека получили ранения.

Как известно, за время полномасштабной войны были случаи падения обломков дронов на территории Румынии, после первых таких инцидентов для поселков над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу. Отдельные представители местной власти заявляли, что считают эти оповещения ненужными.

По результатам расследования в Румынии пришли к выводу, что российские дроны падали на территории страны "по случайности".

Темы: Румыниябеспилотникивойна
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