Прикордонники показали нічні візити "Вампіра" до окупантів на Сіверському напрямку

Державна прикордонна служба поділилася кадрами нічної роботи українського ударного безпілотника "Вампір" на Сіверському напрямку, зокрема знищення ворожих укриттів.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Зазначається, що прикордонники бригади "Помста" на Сіверському напрямку щоночі відпрацьовують скидами з важкого бомбера "Вампір" по місцях розташування окупантів.

Реклама:

Результат роботи – це спалені вщент десяток ворожих укриттів, і як наслідок, ліквідовані та поранені окупанти.