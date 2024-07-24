Прикордонники показали нічні візити "Вампіра" до окупантів на Сіверському напрямку
Середа, 24 липня 2024, 13:50
Державна прикордонна служба поділилася кадрами нічної роботи українського ударного безпілотника "Вампір" на Сіверському напрямку, зокрема знищення ворожих укриттів.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Деталі: Зазначається, що прикордонники бригади "Помста" на Сіверському напрямку щоночі відпрацьовують скидами з важкого бомбера "Вампір" по місцях розташування окупантів.
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Результат роботи – це спалені вщент десяток ворожих укриттів, і як наслідок, ліквідовані та поранені окупанти.