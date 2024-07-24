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Прикордонники показали нічні візити "Вампіра" до окупантів на Сіверському напрямку

Валентина РоманенкоСереда, 24 липня 2024, 13:50
Прикордонники показали нічні візити Вампіра до окупантів на Сіверському напрямку
фото ДПСУ

Державна прикордонна служба поділилася кадрами нічної роботи українського ударного безпілотника "Вампір" на Сіверському напрямку, зокрема знищення ворожих укриттів.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Зазначається, що прикордонники бригади "Помста" на Сіверському напрямку щоночі відпрацьовують скидами з важкого бомбера "Вампір" по місцях розташування окупантів.

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Результат роботи – це спалені вщент десяток ворожих укриттів, і як наслідок, ліквідовані та поранені окупанти.

Теми: Прикордонна службавійнабезпілотники
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