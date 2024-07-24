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Пограничники показали ночные визиты "Вампира" к оккупантам на Северском направлении

Валентина РоманенкоСреда, 24 июля 2024, 13:50
Пограничники показали ночные визиты Вампира к оккупантам на Северском направлении
фото ГПСУ

Государственная пограничная служба поделилась кадрами ночной работы украинского ударного беспилотника "Вампир" на Северском направлении, в частности уничтожения вражеских укрытий.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Отмечается, что пограничники бригады "Помста" на Северском направлении каждую ночь отрабатывают сбросами с тяжелого бомбера "Вампир" по местам расположения оккупантов.

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Результат работы - это сожженные дотла десяток вражеских укрытий, и как следствие, ликвидированные и раненые оккупанты.

Темы: Пограничная службавойнабеспилотники
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