Ракетна атака РФ на Харків 24 липня: постраждали вже 6 людей

Внаслідок російської повітряної атаки на Харків 24 липня постраждали шестеро людей.

Джерело: мер Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок останнього ракетного удару по Харкову постраждали шестеро городян. Їм надають медичну допомогу".

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Що передувало: Вдень 24 липня російська армія знову обстрілює український Харків. Очільник міста уточнив, що ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання виникла сильна пожежа. За даними місцевої влади, було 5 "прильотів".