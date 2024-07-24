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У Харкові пролунали потужні вибухи: виникла сильна пожежа, мер каже про 5 "прильотів"

Валентина РоманенкоСереда, 24 липня 2024, 14:27
У Харкові пролунали потужні вибухи: виникла сильна пожежа, мер каже про 5 прильотів
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Вдень 24 липня російська армія знову обстрілює український Харків.

Джерело: мер Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах

Пряма мова Терехова: "Звуки потужних вибухів пролунали у Харкові. Будьте обережні".

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Деталі: Очільник міста уточнив, що ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання – сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється.

Оновлено: О 14.17 Терехов повідомив про пятий "приліт" по місту за день, знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Як живе Харків під невпинними російськими обстрілами та ударами, дивіться також у репортажі УП.

Теми: Харківвійна
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