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Ракетная атака РФ на Харьков 24 июля: пострадали уже 6 человек

Валентина РоманенкоСреда, 24 июля 2024, 14:59
Ракетная атака РФ на Харьков 24 июля: пострадали уже 6 человек
ХАРЬКОВ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ДИАНА РУДА

В результате российской воздушной атаки на Харьков 24 июля пострадали шесть человек.

Источник: мэр Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "В результате последнего ракетного удара по Харькову пострадали шестеро горожан. Им оказывают медицинскую помощь".

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Что предшествовало: Днем 24 июля российская армия снова обстреливает украинский Харьков. Глава города уточнил, что ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания возник сильный пожар. По данным местных властей, было 5 "прилетов".

Темы: Харьковракетный ударвойна
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