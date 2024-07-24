Ракетная атака РФ на Харьков 24 июля: пострадали уже 6 человек
Среда, 24 июля 2024, 14:59
В результате российской воздушной атаки на Харьков 24 июля пострадали шесть человек.
Источник: мэр Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь: "В результате последнего ракетного удара по Харькову пострадали шестеро горожан. Им оказывают медицинскую помощь".
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Что предшествовало: Днем 24 июля российская армия снова обстреливает украинский Харьков. Глава города уточнил, что ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания возник сильный пожар. По данным местных властей, было 5 "прилетов".