Кількість відмов на кордоні через відсутність військового документа значно зменшилася – ДПСУ

Кількість відмов у перетині кордону через відсутність військово-облікового документа у чоловіків значно зменшилася.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна"

Пряма мова: "В перший день (дії додаткових умов для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, 17 липня – ред.) кількість відмов через відсутність військово-облікового документа була на рівні 87. При тому, що загальна кількість відмов збільшилася несуттєво.

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Ті категорії чоловіків, які й до цього мали право на перетин кордону, – хтось приїхав на кордон просто забувши свій військово-обліковий документ, хтось дійсно його не мав. Але в подальші дні кількість відмов через відсутність військово-облікового документа значно зменшилася й останніми днями тримається на рівні 20-30 осіб".

Деталі: За словами Демченка, загалом, з 17 липня і до 24-го кількість відмов на державному кордоні була на рівні 1300 осіб, 317 з яких – саме через відсутність військово-облікового документа.