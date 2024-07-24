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Количество отказов на границе из-за отсутствия военного документа значительно уменьшилось – ГПСУ

Валентина РоманенкоСреда, 24 июля 2024, 15:22
Количество отказов на границе из-за отсутствия военного документа значительно уменьшилось – ГПСУ
Андрей Демченко. фото медиа-центра «Украина».

Количество отказов в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа у мужчин значительно уменьшилось.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко на брифинге в медиа-центре "Украина"

Прямая речь: "В первый день (действия дополнительных условий для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, 17 июля - ред.) количество отказов из-за отсутствия военно-учетного документа было на уровне 87. При том, что общее количество отказов увеличилось несущественно.

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Те категории мужчин, которые и до этого имели право на пересечение границы, - кто-то приехал на границу просто забыв свой военно-учетный документ, кто-то действительно его не имел. Но в последующие дни количество отказов из-за отсутствия военно-учетного документа значительно уменьшилось и в последние дни держится на уровне 20-30 человек".

Детали: По словам Демченко, в общем, с 17 июля и до 24-го количество отказов на государственной границе было на уровне 1300 человек, 317 из которых - именно из-за отсутствия военно-учетного документа.

Темы: Пограничная службамобилизацияВоенное положение
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