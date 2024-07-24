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Росіяни скинули КАБ на майже центр Харкова: є потерпілі

Валентина РоманенкоСереда, 24 липня 2024, 17:36

Російські окупаційні війська скинули керовану авіаційну бомбу на Харків, є потерпілі.

Джерело: мер міста Ігор Терехову у Telegram

Пряма мова: "Удар КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови. Є постраждалі".

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Деталі: Пізніше мер повідомив про двох постраждалих внаслідок удару по приватному житловому будинку. На місці влучання - пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.

Оновлено: О 17.50 очільник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що постраждали троє цивільних чоловіків.

Що передувало: Вдень 24 липня російська армія знову обстрілює український Харків. Очільник міста уточнив, що ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання виникла сильна пожежа. 

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 14.40 внаслідок російської повітряної атаки місцева влада повідомляла про шістьох потерпілих.

Теми: Харківвійна
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