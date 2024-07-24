Росіяни скинули КАБ на майже центр Харкова: є потерпілі

Російські окупаційні війська скинули керовану авіаційну бомбу на Харків, є потерпілі.

Джерело: мер міста Ігор Терехову у Telegram

Пряма мова: "Удар КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови. Є постраждалі".

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Деталі: Пізніше мер повідомив про двох постраждалих внаслідок удару по приватному житловому будинку. На місці влучання - пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.

Оновлено: О 17.50 очільник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що постраждали троє цивільних чоловіків.

Що передувало: Вдень 24 липня російська армія знову обстрілює український Харків. Очільник міста уточнив, що ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання виникла сильна пожежа.

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Станом на 14.40 внаслідок російської повітряної атаки місцева влада повідомляла про шістьох потерпілих.