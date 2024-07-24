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Россияне сбросили КАБ на почти центр Харькова: есть пострадавшие

Валентина РоманенкоСреда, 24 июля 2024, 17:36

Российские оккупационные войска сбросили управляемую авиационную бомбу на Харьков, есть пострадавшие.

Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "Удар КАБом по почти центральной части города. Район частной жилой застройки. Есть пострадавшие".

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Детали: Позже мэр сообщил о двух пострадавших в результате удара по частному жилому дому. На месте попадания - пожар. На месте работают все соответствующие службы.

Обновлено: В 17.50 глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что пострадали трое гражданских мужчин.

Что предшествовало: Днем 24 июля российская армия снова обстреливает украинский Харьков. Глава города уточнил, что ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания возник сильный пожар.

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По состоянию на 14.40 в результате российской воздушной атаки местные власти сообщали о шести пострадавших.

Темы: Харьковвойна
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