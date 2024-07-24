ЄС попередив Словаччину про наслідки, якщо та ухвалить закон про "іноагентів"
Єврокомісія попередила Словаччину, що розпочне негайні юридичні дії, якщо країна ухвалить суперечливий закон із обмеженнями на діяльність неурядових організацій та ЗМІ.
Джерело: віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова, чиї слова передає "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters
Деталі: На пресконференції перед публікацією звіту про стан верховенства права в країнах ЄС Юрова заявила, що була в Братиславі та говорила про ініційований урядом Словаччини законопроєкт, який нагадує ініціативи боротьби з "іноагентами".
"Я була дуже чіткою. Якщо ви підете за угорським прикладом щодо закону про неурядові організації, ми негайно розпочнемо процедуру порушення (законодавства ЄС. – Ред.), тому що у нас вже є рішення суду", – додала віцеголова Єврокомісії.
Юрова мала на увазі ухвалений у 2017 році в Угорщині закон про "іноагентів", який країна скасувала у 2021 році після того, як Суд ЄС визнав його незаконним.
Ще у квітні представники коаліції в парламенті Словаччини запропонували поправку до закону про неурядові організації, яка запроваджує маркування НУО, що отримують понад 5 тисяч євро на рік іноземного фінансування, як "організації з іноземною підтримкою".
Стурбованість цими поправками висловила словацька опозиція, а також Рада Європи.