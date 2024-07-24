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ЄС попередив Словаччину про наслідки, якщо та ухвалить закон про "іноагентів"

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 24 липня 2024, 18:51
ЄС попередив Словаччину про наслідки, якщо та ухвалить закон про іноагентів
фото: getty images

Єврокомісія попередила Словаччину, що розпочне негайні юридичні дії, якщо країна ухвалить суперечливий закон із обмеженнями на діяльність неурядових організацій та ЗМІ.

Джерело: віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова, чиї слова передає "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: На пресконференції перед публікацією звіту про стан верховенства права в країнах ЄС Юрова заявила, що була в Братиславі та говорила про ініційований урядом Словаччини законопроєкт, який нагадує ініціативи боротьби з "іноагентами".

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"Я була дуже чіткою. Якщо ви підете за угорським прикладом щодо закону про неурядові організації, ми негайно розпочнемо процедуру порушення (законодавства ЄС. – Ред.), тому що у нас вже є рішення суду", – додала віцеголова Єврокомісії.

Юрова мала на увазі ухвалений у 2017 році в Угорщині закон про "іноагентів", який країна скасувала у 2021 році після того, як Суд ЄС визнав його незаконним.

Ще у квітні представники коаліції в парламенті Словаччини запропонували поправку до закону про неурядові організації, яка запроваджує маркування НУО, що отримують понад 5 тисяч євро на рік іноземного фінансування, як "організації з іноземною підтримкою".

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Стурбованість цими поправками висловила словацька опозиція, а також Рада Європи.

Теми: СловаччинаЄСзаконодавство
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