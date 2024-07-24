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ЕС предупредил Словакию о последствиях, если та примет закон об "иноагентах"

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 24 июля 2024, 18:51
ЕС предупредил Словакию о последствиях, если та примет закон об иноагентах
фото: getty images

Еврокомиссия предупредила Словакию, что начнет немедленные юридические действия, если страна примет противоречивый закон с ограничениями на деятельность неправительственных организаций и СМИ.

Источник: вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, чьи слова передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: На пресс-конференции перед публикацией отчета о состоянии верховенства права в странах ЕС Юрова заявила, что была в Братиславе и говорила об инициированном правительством Словакии законопроекте, который напоминает инициативы борьбы с "иноагентами".

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"Я была очень четкой. Если вы последуете венгерскому примеру относительно закона о неправительственных организациях, мы немедленно начнем процедуру нарушения (законодательства ЕС. – Ред.), потому что у нас уже есть решение суда", – добавила вице-глава Еврокомиссии.

Юрова имела в виду принятый в 2017 году в Венгрии закон об "иноагентах", который страна отменила в 2021 году после того, как Суд ЕС признал его незаконным.

Еще в апреле представители коалиции в парламенте Словакии предложили поправку к закону о неправительственных организациях, которая вводит маркировку НПО, получающих более 5 тысяч евро в год иностранного финансирования, как "организации с иностранной поддержкой".

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Обеспокоенность этими поправками выразила словацкая оппозиция, а также Совет Европы.

Темы: СловакияЕСзаконодательство
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