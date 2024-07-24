У Лозовій збільшилась кількість жертв російського удару по заводу

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по заводу в Лозовій Харківської області збільшилася з 1 до 3.

Джерело: Харківська обласна прокуратура в соцмережах

Пряма мова: "На жаль, двох людей, чиї пошуки тривали на території заводу у Лозовій, знайшли мертвими".

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Деталі: Таким чином, підсумували в прокуратурі, кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до трьох.

Іще чотирьох людей - травмовано.

Що передувало: 24 липня російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в місті Лозова Харківської області. Спочатку з-під завалів витягнули тіло однієї людини, ще двох шукали.