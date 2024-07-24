Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Лозовой увеличилось количество жертв российского удара по заводу

Евгений КизиловСреда, 24 июля 2024, 19:18
В Лозовой увеличилось количество жертв российского удара по заводу
Лозовая на карте Google

Количество погибших в результате российского ракетного удара по заводу в Лозовой Харьковской области увеличилось с 1 до 3.

Источник: Харьковская областная прокуратура в соцсетях

Прямая речь: "К сожалению, двух людей, чьи поиски продолжались на территории завода в Лозовой, нашли мертвыми".

Реклама:

Детали: Таким образом, подытожили в прокуратуре, количество погибших в результате ракетного удара возросло до трех.

Еще четыре человека - травмированы.

Что предшествовало: 24 июля российские военные нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в городе Лозовая Харьковской области. Сначала из-под завалов вытащили тело одного человека, еще двух искали.

Темы: Харьковская областьракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия медленно, но уверенно продвигается в направлении Покровска

фото, дополненоШольц ждал обменянных узников Кремля в аэропорту Кельна

фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

Все новости...
Харьковская область
Россияне ударили ракетой по Лозовой на Харьковщине: есть погибший и раненые
В результате удара россиян по Харьковщине из экопарка исчез кенгуру: его поиски продолжаются
Россия ударила по офису гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины
Последние новости
05:35
CNN: Лидер ХАМАСа погиб в Иране от бомбы, заложенной несколько месяцев назад
04:24
ISW: Россия медленно, но уверенно продвигается в направлении Покровска
03:16
Die Welt: Германия не помиловала убийцу Красикова, а депортировала
02:09
фото, дополненоШольц ждал обменянных узников Кремля в аэропорту Кельна
01:39
В Крыму объявили баллистическую угрозу, работает ПВО
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: