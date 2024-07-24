В Лозовой увеличилось количество жертв российского удара по заводу

Количество погибших в результате российского ракетного удара по заводу в Лозовой Харьковской области увеличилось с 1 до 3.

Источник: Харьковская областная прокуратура в соцсетях

Прямая речь: "К сожалению, двух людей, чьи поиски продолжались на территории завода в Лозовой, нашли мертвыми".

Реклама:

Детали: Таким образом, подытожили в прокуратуре, количество погибших в результате ракетного удара возросло до трех.

Еще четыре человека - травмированы.

Что предшествовало: 24 июля российские военные нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в городе Лозовая Харьковской области. Сначала из-под завалов вытащили тело одного человека, еще двух искали.