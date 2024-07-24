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Росіяни вдарили ракетою по Лозовій на Харківщині: є загиблий та поранені

Анастасія ПроцСереда, 24 липня 2024, 16:22
Росіяни вдарили ракетою по Лозовій на Харківщині: є загиблий та поранені
Ілюстративне фото: Getty Images

24 липня російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в місті Лозова Харківської області. З-під завалів витягнули тіло людини, ще двох людей шукають.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини, ще щодо двох людей тривають пошуки. На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються".

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Нагадаємо

  • Вдень 24 липня російська армія знову обстрілює український Харків. Очільник міста уточнив, що ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання виникла сильна пожежа. За даними місцевої влади, було 5 "прильотів".
  • Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок російської повітряної атаки на Харків 24 липня постраждали шестеро людей.

Теми: Харківська областьракетний ударжертви
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