У Туреччині затримали росіянина, який, імовірно, причетний до підриву військового у Москві
У місті Бодрум у Туреччині затримали росіянина, якого підозрюють у підриві автівки військового у Москві вранці 24 липня.
Джерело: міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у соцмережі Х
Пряма мова міністра: "Сьогодні о 10.30 до турецької штаб-квартири Інтерполу/Європолу зателефонували представники російського підрозділу Інтерполу та повідомили, що "особа, на ім'я Євген Серебряков, громадянин Росії, здійснила теракт із замінованим автомобілем у Москві, внаслідок чого 2 людини отримали поранення, прибула до Туреччини літаком Москва-Бодрум".
RUSYA’DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST BODRUM’DA YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024
Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı… pic.twitter.com/2u277bK0UP
Деталі: За даними турецьких силовиків, підозрюваним є Євген Серебряков.
З’ясувалося, що цей чоловік прибув в аеропорт Бодрум о 09:40. Там його не затримали, оскільки його не було в Міжнародній базі даних Інтерполу про розшук (e-ASF). Згодом його затримали в Бодрумі.
Що передувало:
Вранці 24 липня на півночі Москви біля житлового будинку на Синявинській вулиці підірвали автомобіль військового Toyota Land Cruiser. За даними російських ЗМІ, підірвали авто тезки заступника начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Міноборони РФ Андрія Торгашова.