В Турции задержан россиянин, который, вероятно, причастен к подрыву военного в Москве

скриншот с видео министра внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х

В городе Бодрум в Турции задержали россиянина, которого подозревают в подрыве автомобиля военного в Москве утром 24 июля.

Источник: министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х

Прямая речь министра: "Сегодня в 10.30 в турецкую штаб-квартиру Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения Интерпола и сообщили, что "лицо по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершивший теракт с заминированным автомобилем в Москве, в результате чего 2 человека получили ранения, прибыл в Турцию самолетом Москва-Бодрум".

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RUSYA’DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST BODRUM’DA YAKALANDI❗️



Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı… pic.twitter.com/2u277bK0UP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024

Детали: По данным турецких силовиков, подозреваемым является Евгений Серебряков.

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Выяснилось, что этот человек прибыл в аэропорт Бодрум в 09:40. Там его не задержали, поскольку его не было в Международной базе данных Интерпола о розыске (e-ASF). Впоследствии его задержали в Бодруме.

Что предшествовало:

Утром 24 июля на севере Москвы возле жилого дома на Синявинской улице подорвали автомобиль военного Toyota Land Cruiser. По данным российских СМИ, взорвали авто тезки заместителя начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи Минобороны РФ Андрея Торгашова.