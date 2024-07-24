Зеленський: Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність України

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав чіткий сигнал від Китаю про його підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Джерело: Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, яке публікується в соцмережах

Пряма мова: "Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який цими днями з візитом у Китаї, провів перемовини зі своїм колегою та доповів мені щодо результатів зустрічі. Візит українського посадовця на такому рівні вперше за багато років, і це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України".

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Деталі: За словами Зеленського, також під час візиту Кулеби було підтверджено, що Китай не постачатиме зброю Росії.

Детальну доповідь міністра президент очікує після його повернення в Україну.

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Що передувало: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Китаї провів переговори з міністром закордонних справ КНР Ван Ї, де розповів йому, що Україна готова вести переговори з РФ, але такої готовності немає з російського боку.