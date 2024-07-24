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Зеленский: Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины

Евгений КизиловСреда, 24 июля 2024, 21:20
Зеленский: Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины
владимир зеленский. фото: Дмитрий Ларин / УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил четкий сигнал от Китая о его поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: Зеленский в своем вечернем видеообращении, которое публикуется в соцсетях

Прямая речь: "Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который на днях с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой и доложил мне о результатах встречи. Визит украинского чиновника на таком уровне впервые за много лет, и это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины".

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Детали: По словам Зеленского, также во время визита Кулебы было подтверждено, что Китай не будет поставлять оружие России.

Подробный доклад министра президент ожидает после его возвращения в Украину.

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Что предшествовало: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Китае провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, где рассказал ему, что Украина готова вести переговоры с РФ, но такой готовности нет с российской стороны.

Темы: КитайУкраинавойнаЗеленский
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