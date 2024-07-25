ЦНС: на окупованій Донеччині люди вийшли на протести через відсутність води
На тимчасово окупованих територіях Донецької області місцеві мешканці вже понад добу не отримують питну воду.
Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)
Деталі: Люди почали перекривати вулиці міста й вимагають від влади пояснень, але окупанти поки не мають погодженої Кремлем позиції й ігнорують мітинги.
Тим часом вода місцевим мешканцям не подається понад доби, а в кращих випадках кілька годин на день.
За інформацією ЦНС, мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець–Донбас не функціонує через бойові дії.
Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками.
Тепер же, через відключення світла у Росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась.
Центр національного спротиву зауважує, що згідно з міжнародним правом, саме на окупанта лягає відповідальність за забезпечення життєдіяльності на захоплених територіях.
Нагадаємо:
- У тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води з Дону: через відключення світла у Росії насосні станції водопроводу Дон-Донбас вийшли з ладу.