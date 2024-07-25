ЦНС: на оккупированной Донетчине люди вышли на протесты из-за отсутствия воды 

На временно оккупированных территориях Донецкой области местные жители уже более суток не получают питьевую воду.

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Детали: Местные жители начали перекрывать улицы города и требуют от властей объяснений, но оккупанты пока не имеют согласованной Кремлем позиции и игнорируют митинги.

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Между тем вода местным жителям не подается более суток, а в лучших случаях несколько часов в день.

По информации ЦНС, жители Донецка испытывают перебои с поставками воды, ведь водопровод Северский Донец-Донбасс не функционирует из-за боевых действий.

Для решения проблемы оккупанты два года строили новый водопровод с Дона, но его мощности проблему не решили и вода в Донецке подается по графикам.

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Теперь же, из-за отключения света в России насосные станции новопостроенного канала вышли из строя и водопровод остановился полностью. На ремонт необходимы месяцы и ситуация с водой на захваченных территориях ухудшилась.

Центр национального сопротивления отмечает, что согласно международному праву, именно на оккупанта ложится ответственность за обеспечение жизнедеятельности на захваченных территориях.

Напомним: