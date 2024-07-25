На підступах до Києва працювала ППО
Четвер, 25 липня 2024, 02:55
У ніч на четвер у Київській області під час атаки російських "Шахедів" працювала протиповітряна оборона.
Джерело: Київська ОВА у Telegram
Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".
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Деталі: Місцева влада також попросила перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
Окрім цього у КОВА просять дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
Доповнено: О 3.43 КМДА повідомила про роботу ППО на підступах до Києва.