Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

На підступах до Києва працювала ППО

Олена ІвашківЧетвер, 25 липня 2024, 02:55
На підступах до Києва працювала ППО
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на четвер у Київській області під час атаки російських "Шахедів" працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

Реклама:

Деталі: Місцева влада також попросила перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. 

Окрім цього у КОВА просять дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.

Доповнено: О 3.43 КМДА повідомила про роботу ППО на підступах до Києва.

Теми: ППОКиївська областьШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
ППО
У протиповітряному бою 24 липня ППО знищила 17 із 23 ворожих "Шахедів"
На Київщині працювала ППО
Сили ППО збили 35 російських "Шахедів"
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: