На подступах к Киеву работала ПВО

В ночь на четверг на подступах к Киеву и области во время атаки российских "Шахедов" работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Детали: Местные власти также попросили находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Кроме этого в КОВА просят соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Дополнено: В 3.43 КГГА сообщила о работе ПВО на подступах к Киеву.