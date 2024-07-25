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На подступах к Киеву работала ПВО

Алена ИвашкивЧетверг, 25 июля 2024, 02:55
На подступах к Киеву работала ПВО
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на четверг на подступах к Киеву и области во время атаки российских "Шахедов" работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Детали: Местные власти также попросили находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. 

Кроме этого в КОВА просят соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Дополнено: В 3.43 КГГА сообщила о работе ПВО на подступах к Киеву.

Темы: ПВОКиевская областьШахедвойна
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